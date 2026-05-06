Узбекистан и банки Гонконга договорились о стратегическом финансовом сотрудничестве

ТАШКЕНТ /Trend/ - Узбекистан и представители банковского сектора Гонконга обсудили возможности стратегического партнёрства, ориентированного на укрепление финансовых связей, цифровизацию банковской системы и расширение инвестиционного сотрудничества. Переговоры состоялись в Гонконге в рамках визита делегации, организованного Торгово-промышленной палатой Узбекистана, передает Trend.

Во встрече участвовали представители The Hong Kong Association of Banks и ведущих банков Узбекистана, среди которых Kapital Bank, Octobank, Garant Bank, Asia Alliance Bank, Apex Bank, Anor Bank, TBC Bank и Uzum Bank. Основное внимание было уделено развитию международного финансового взаимодействия и обмену опытом между банковскими системами двух сторон.

The Hong Kong Association of Banks, созданная в 1981 году, является ключевым объединением банковского сектора Гонконга и включает все лицензированные банки региона, выступая центральной площадкой для координации отраслевых интересов.

В ходе переговоров обсуждались вопросы цифровой трансформации финансового сектора, расширения инструментов поддержки инвестиционных проектов, а также обмен передовыми практиками в сфере банковского управления. Особый акцент был сделан на развитии цифровых финансовых услуг и усилении сотрудничества между финансовыми институтами.

По итогам встречи стороны договорились создать постоянную платформу для диалога и разработать «дорожную карту» совместных инициатив.

Ожидается, что реализация достигнутых договорённостей укрепит позиции Узбекистана как регионального финансового центра в Центральной Азии и расширит возможности для инвесторов из Гонконга.