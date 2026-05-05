Иран вводит новую систему контроля судоходства в Ормузском проливе

БАКУ /Trend/ - Власти Ирана объявили о создании и запуске новой системы регулирования прохода судов через Ормузский пролив, сообщают иранские СМИ, передает Trend.

Согласно информации, суда, планирующие пересечь пролив, после уведомления иранских органов должны получить электронное сообщение с правилами движения. После согласия с этими требованиями им выдается транзитное разрешение на проход.

Подчеркивается, что выдачей таких разрешений будет заниматься специально созданный новый государственный орган.