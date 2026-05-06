Конфликты, происходящие в различных регионах, создают дополнительную нагрузку на окружающую среду - Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Конфликты, происходящие в различных регионах, создают дополнительную нагрузку на окружающую среду.

Как сообщает Trend, об этом заявил представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, выступая на V Форуме развития агробизнеса, проходящего в Баку в рамках Caspian Agro Week.

По словам М.Бабаева, прогнозирование экстремальных событий усложняется, что создает дополнительные трудности для систем раннего предупреждения. Сегодня в мире водные и земельные ресурсы также находятся под серьезным давлением, и удовлетворять растущий спрос становится все труднее:

"Рост населения еще больше усиливает это давление. По данным ФАО, в мире более двух миллиардов гектаров земли подвержено деградации. Ежегодно миллионы гектаров земли теряют свою продуктивность. С другой стороны, продолжительная засуха приводит к снижению урожайности. Ограничение водных ресурсов снижает качество почвы. Интенсивные осадки и наводнения смывают плодородный слой почвы, ускоряют эрозию, наносят ущерб сельскохозяйственной инфраструктуре, затрудняют своевременный вывод продукции на рынок. Изменения климата оказывают очень серьезное влияние на сельское хозяйство. Но проблема не ограничивается этим".

Он подчеркнул, что само сельское хозяйство также является частью этого процесса. Этот сектор составляет примерно одну четверть глобальных выбросов парниковых газов:

"В то же время конфликты, происходящие в последнее время в различных регионах, также создают дополнительную нагрузку на окружающую среду. Эти процессы приводят к нарушению почвенного покрова, увеличивают распространение пыли и других выбросов в атмосферу. Эти воздействия уже ощущаются на более обширных территориях, в том числе в соседних регионах. Речные и морские экосистемы также подвергаются воздействию этих процессов. Такие случаи оказывают дополнительное влияние на природные процессы".