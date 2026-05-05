Азербайджано-итальянское партнерство: углубление стратегического взаимодействия

БАКУ /Trend/ - Связи между Азербайджаном и Италией в последние годы не ограничиваются лишь дипломатическими рамками, и трансформировались в широкомасштабную модель стратегического сотрудничества, основанную на взаимных интересах в различных сферах.

Политический диалог: главная опора отношений высокого уровня

Политические отношения между двумя странами в настоящее время оцениваются как находящиеся на самом высоком уровне. Италия занимает особое место среди европейских стран как первый стратегический партнер Азербайджана, и этот статус подтверждается конкретными результатами сотрудничества.

Визит Президента Ильхама Алиева в Италию в 2020 году сыграл важную роль в переходе этих отношений на новый этап. В последующий период интенсивный диалог между Президентом Азербайджана и премьер-министром Италии Джорджей Мелони, а также встречи, проведенные в рамках заседания Европейского политического сообщества в Копенгагене, показывают, что связи между странами приобретают устойчивый характер. Визит Мелони в Азербайджан 4 мая в свою очередь выступает логическим продолжением этого процесса. Этот визит имеет не только политическое, но и символическое значение. Так, Джорджа Мелони прибыла в Азербайджан после участия в многостороннем мероприятии в Армении – заседании Европейского политического сообщества, что еще раз продемонстрировало особую значимость связей с Баку.

Энергетическое сотрудничество: роль Азербайджана в обеспечении безопасности Европы

Энергетический сектор является одним из основных направлений азербайджано-итальянского партнерства. Азербайджан играет важную роль в обеспечении энергетической безопасности Италии и считается вторым по величине партнером этой страны. В 2025 году объем газа, экспортированного Азербайджаном в Италию, составил десять миллиардов кубометров. В целом же объем газа, поставленного в Италию через Южный газовый коридор, приближается к пятидесяти миллиардам кубометров. Эти показатели показывают, что Азербайджан является стабильным и надежным партнером на европейском энергетическом рынке.

В то же время в сфере экспорта нефти Азербайджан также занимает важное место для Италии, выступая здесь в качестве второго основного поставщика.

Экономические и инфраструктурные проекты: активность итальянских компаний

Особое внимание привлекает активность итальянских компаний в реализации крупных проектов в Азербайджане. Эти компании осуществляют масштабные проекты в различных регионах страны, в том числе и на освобожденных от оккупации территориях.

Инициативы, реализуемые в Мингячевире, и строительные работы, проводимые на освобожденных территориях, отражают активное участие итальянских компаний. Кроме того, итальянские специалисты принимали непосредственное участие в процессе проектирования музеев Победы, что способствует применению международного опыта в презентации культурного и исторического наследия.

Военно-техническое сотрудничество: новый этап в сфере безопасности

Сотрудничество между двумя странами не ограничивается лишь экономической и энергетической сферами. В военно-техническом направлении также сформировались серьезные связи. Недавний визит министра обороны Азербайджана в Италию служит расширению этого сотрудничества. Приобретение грузовых самолетов для Военно-воздушных сил Азербайджана является одним из конкретных шагов в этой области. Наряду с этим, продолжается взаимодействие и по другим направлениям в сфере обороны.

Гуманитарная сфера: мост образования и культуры

Гуманитарное сотрудничество между Азербайджаном и Италией также динамично развивается. Одним из примечательных примеров в сфере образования является Итало-азербайджанский университет, действующий в Азербайджане. В настоящее время в этом высшем учебном заведении обучается более пятисот студентов, что свидетельствует о переходе академических связей между двумя странами на новый этап.

Сотрудничество в сфере культуры служит укреплению взаимопонимания и сближению народов.

Роль Италии в контексте Европейского союза

Италия выступает одним из важных акторов в развитии отношений Азербайджана с Европейским Союзом. Эта страна считается одним из ближайших партнеров Азербайджана в ЕС и играет роль посредника в углублении связей Баку-Брюссель.

Управленческие механизмы и институциональное сотрудничество

Заседание межправительственной комиссии, проведенное в январе этого года, показывает, что двусторонние отношения развиваются на институциональной основе. Эта платформа имеет важное значение для координации сотрудничества в различных сферах и продвижения новых проектов.

Постоянный диалог между руководителями стран положительно влияет на расширение связей по всем направлениям и обеспечивает устойчивость достигнутых результатов.

Перспективы: будущее стратегического партнерства

Италия сохраняет свои позиции ближайшего партнера Азербайджана в Европейском союзе. Визит Джорджи Мелони в Азербайджан послужит дальнейшему укреплению этих связей и формированию новых направлений сотрудничества.

Все эти факторы показывают, что азербайджано-итальянские отношения основываются не только на текущих интересах, но и на долгосрочном стратегическом видении, и это партнерство сохранит свое значение в региональном и глобальном масштабах и в будущем.