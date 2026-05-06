Назван объем товарооборота через таможни северо-западной иранской провинции

БАКУ /Trend/ - В первый месяц текущего иранского года (21 марта – 20 апреля 2026 года) товарооборот через таможни провинции Восточный Азербайджан, расположенной на северо-западе Ирана, составил 540 тысяч тонн стоимостью 315 миллионов долларов.

Как сообщает Trend, об этом заявил СМИ инспектор таможен провинции Восточный Азербайджан Али Асгар Аббасзаде.

По его словам, в первый месяц через таможни провинции Восточный Азербайджан было экспортировано около 515 тысяч тонн продукции стоимостью 268 миллионов долларов. Через таможни провинции продукция экспортировалась в 60 стран, включая Турцию, Ирак, Армению, Афганистан и Пакистан.

Аббасзаде добавил, что в первый месяц через таможни провинции в страну было импортировано 25,6 тысячи тонн продукции стоимостью 47,1 миллиона долларов. Импортированная продукция включала говядину и баранину, оборудование, рис, кукурузу, растительное масло, шины для большегрузных грузовиков, удобрения, соевый шрот, различные виды семян, медицинские принадлежности и другое.

По его словам, с 28 февраля (после начала военных воздушных ударов США и Израиля по Ирану) через таможни провинции было импортировано около 63,8 тысячи тонн продукции стоимостью примерно 170 миллионов долларов. Товары были импортированы из 35 стран.

Добавим, что в провинции действуют 9 таможенных постов.

Следует отметить, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, с 28 февраля США и Израиль наносили военные авиаудары по Ирану, и с того же дня Иран обстреливал израильские и американские объекты в регионе ракетами и БПЛА. 7 апреля при посредничестве Пакистана между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. На переговорах между США и Ираном в Исламабаде 11 апреля соглашения достигнуто не было. 21 апреля Президент США Дональд Трамп объявил о продлении режима прекращения огня до тех пор, пока Иран не представит свое предложение, и переговоры не будут завершены тем или иным образом.