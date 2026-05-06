В Азербайджане выросли доходы от грузоперевозок морским транспортом

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане от перевозки грузов и пассажиров морским транспортом были получены доходы в размере 259,5 миллиона манатов.

Trend сообщает со ссылкой на Государственный статистический комитет, что это означает рост на 8,1% по сравнению с показателем 2024 года.

В отчётном периоде доходы от грузовых перевозок морским транспортом составили 259,229 миллиона манатов, что на 8,4% больше по сравнению с показателем 2024 года.

В то же время за указанный период доход от пассажирских перевозок морским транспортом составил 265 тысяч манатов, что на 75,6% меньше по сравнению с показателем 2024 года.

В 2025 году морским транспортом в Азербайджане было перевезено 9,09 миллиона тонн грузов (на 5,4% больше) и 25,5 тысячи пассажиров (на 10,2% меньше).