США приостановят проход судов через Ормузский пролив - Трамп

США Материалы 6 мая 2026 04:29 (UTC +04:00)
Фото: Дональд Трамп / Instagram
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Власти США решили временно приостановить реализацию операции Project Freedom, предусматривающей организацию транзита судов через Ормузский пролив.

Как передает Trend, об этом президент США Дональд Трамп написал в Truth Social.

По его словам, передвижение судов будет приостановлено до прояснения перспектив переговоров с Ираном и возможного заключения соглашения.

Он сообщил, что соответствующая инициатива исходила от Пакистана и ряда других государств.

«Мы договорились, что, несмотря на сохранение полной блокады, Project Freedom — проход судов через Ормузский пролив — будет на короткое время приостановлен, чтобы оценить шансы на завершение переговоров и подписание соглашения», — написал он.

