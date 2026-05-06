Вырос экспорт яблок из иранского региона Марага

БАКУ /Trend/ - За прошедший иранский год (с 21 марта 2025 года по 20 марта 2026 года) экспорт яблок из региона Марага, расположенного на северо-западе Ирана в провинции Восточный Азербайджан, вырос на 41 процент по сравнению с предыдущим годом (с 20 марта 2024 года по 20 марта 2025 года).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга заявил заместитель руководителя управления сельского хозяйства иранского региона Марага Хади Хорсанди.

По его словам, за прошедший иранский год из региона Марага в общей сложности в различные страны было экспортировано 9,54 тысячи тонн яблок.

Хорсанди отметил, что за прошедший иранский год экспорт яблок занял первое место среди экспорта сельскохозяйственной продукции из региона Марага.

Он заявил, что экспорт яблок из региона Марага вырос на 29 и 41 процент по сравнению с двумя и тремя годами ранее соответственно.

Представитель ведомства добавил, что поддержка экспортёров и развитие экспортной инфраструктуры в регионе имеют большое значение для увеличения экспорта яблок из региона Марага.

Отметим, что в иранском регионе Марага насчитывается 25 тысяч гектаров садовых угодий. Из них 18 тысяч гектаров составляют яблоневые сады. В этом отношении регион Марага занимает первое место в провинции Восточный Азербайджан. В среднем с садов Мараги ежегодно собирают 300 тысяч тонн яблок.