Материалы 6 мая 2026 09:14 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 мая
Садиг Джавадов
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 мая.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9951 маната, 1 турецкая лира - 0,0376 маната, а 100 российских рублей - 2,2513 маната.

USD 1,7
EUR 1,9951
AUD 1,2316
BYN 0,6031
AED 0,4628
KRW 0,1168
CZK 0,0818
CNY 0,2493
DKK 0,267
GEL 0,6333
HKD 0,217
INR 0,0179
GBP 2,31
SEK 0,1846
CHF 2,1805
ILS 0,5813
CAD 1,2511
KWD 5,5183
KZT 0,3661
QAR 0,4663
KGS 0,0194
HUF 0,5523
MDL 0,0984
NOK 0,1846
UZS 0,0141
PKR 0,608
PLN 0,47
RON 0,3808
RUB 2,2513
RSD 0,017
SGD 1,3366
SAR 0,453
xdr 2,3302
TRY 0,0376
TMT 0,4857
UAH 0,0387
JPY 1,0899
NZD 1,0111

