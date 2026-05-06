Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 6 мая

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 6 мая.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9951 маната, 1 турецкая лира - 0,0376 маната, а 100 российских рублей - 2,2513 маната.
|USD
|1,7
|EUR
|1,9951
|AUD
|1,2316
|BYN
|0,6031
|AED
|0,4628
|KRW
|0,1168
|CZK
|0,0818
|CNY
|0,2493
|DKK
|0,267
|GEL
|0,6333
|HKD
|0,217
|INR
|0,0179
|GBP
|2,31
|SEK
|0,1846
|CHF
|2,1805
|ILS
|0,5813
|CAD
|1,2511
|KWD
|5,5183
|KZT
|0,3661
|QAR
|0,4663
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,5523
|MDL
|0,0984
|NOK
|0,1846
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,608
|PLN
|0,47
|RON
|0,3808
|RUB
|2,2513
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3366
|SAR
|0,453
|xdr
|2,3302
|TRY
|0,0376
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0387
|JPY
|1,0899
|NZD
|1,0111