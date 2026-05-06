Стань частью команды Yelo через Summer Challenge!

Yelo Bank открывает свои двери для динамичных молодых людей, стремящихся уверенно строить свою карьеру. Открыта регистрация на ежегодную программу стажировки Yelo Summer Challenge 2026, которая традиционно вызывает большой интерес. Программа дает студентам и выпускникам возможность получить реальный опыт в современной банковской среде, перенять знания у профессиональных менторов и, что самое главное, стать частью команды Yelo.



В рамках 3-месячной стажировки участники смогут закрепить теоретические знания на практике, познакомиться с корпоративной средой изнутри и почувствовать настоящую командную работу.



В зависимости от своих навыков и интересов, кандидаты пройдут стажировку по следующим направлениям как: управление персоналом (HR), продажи, финансы и бухгалтерия, программирование, информационные технологии (IT), бренд-менеджмент и филиальная сеть.



Основные требования к кандидатам:



✔️ инициативность и искреннее желание учиться;

✔️ позитивная энергия и креативное мышление;

✔️ нацеленность на результат и умение работать в команде.



Желающим присоединиться к программе необходимо до 25 мая 2026 года заполнить регистрационную форму и записать короткое видеообращение (60-90 секунд), ответив на три простых вопроса.



В процессе отбора предпочтение будет отдано искренним и креативным кандидатам. Программа Summer Challenge обещает отличный старт для тех, кто хочет провести лето ярко и с пользой для своей карьеры. Подать заявку можно по ссылке: https://ylb.az/summerch2026.



