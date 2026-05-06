Цифровые каналы стимулируют рост банковского сектора в Туркменистане - Colvir (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Удаленное банковское обслуживание и мобильные каналы, как ожидается, станут одними из наиболее перспективных направлений развития финансового сектора в Туркменистане.

Об этом Trend сказал руководитель департамента развития бизнеса компании Colvir Software Solutions Денис Юдин.

По его словам, эти решения больше не рассматриваются как дополнительные услуги, а стали неотъемлемым элементом современной банковской модели, позволяя клиентам получать доступ к сервисам в любое время и с любого устройства.

"Наиболее перспективными являются направления, которые отвечают как государственной повестке цифровизации, так и реальным потребностям банковского рынка. В первую очередь это удаленное банковское обслуживание и развитие мобильных каналов", - отметил Юдин.

Он подчеркнул, что цифровые каналы все чаще выступают ключевым фактором расширения клиентской базы, генерации комиссионного дохода и общего роста бизнеса в банковском секторе.

"Второе важное направление - развитие платежной инфраструктуры. Особенно перспективными здесь являются системы мгновенных платежей, QR-платежи, международные расчеты и стандарты ISO 20022, а также более широкая модернизация платежных сервисов и повышение прозрачности транзакций", - добавил он.

По словам Юдина, эти инструменты особенно актуальны для Туркменистана, поскольку они способны увеличить долю безналичных операций, упростить платежи для бизнеса и частных лиц и создать основу для новых цифровых сервисов.

"Третье направление - развитие экосистемного банкинга, где ключевую роль играют интеграции, безопасность, большие данные и интеллектуальная автоматизация", - отметил Юдин.

Он пояснил, что банки постепенно трансформируются из традиционных финансовых учреждений в цифровые платформы, способные в режиме реального времени интегрироваться с финтех-компаниями, маркетплейсами и государственными сервисами.

"В среднесрочной перспективе также можно ожидать роста интереса к продуктам для отдельных групп клиентов, исламскому банкингу, инвестиционным и сберегательным решениям, а также к инструментам искусственного интеллекта и цифровым активам", - сказал он.

По его словам, искусственный интеллект способен улучшить процессы выявления мошенничества, автоматизировать рутинные процессы, повысить качество консультаций для клиентов и обеспечить более персонализированные финансовые предложения.

"В настоящее время в Туркменистане разрабатывается и внедряется широкий спектр технологий, которые меняют саму модель банковских услуг", - отметил Юдин.

Он подчеркнул, что эта трансформация охватывает не только решения, ориентированные на клиентов, но и более широкую инфраструктуру банковской автоматизации, интеграции, кибербезопасности и управления данными.

"Среди наиболее практичных технологий, которые Colvir намерена внедрить, - прежде всего, интернет-банкинг для бизнеса, мобильный банкинг для розничных клиентов и мобильный банкинг для бизнеса", - добавил он.

По словам Юдина, эти решения позволяют банкам переводить все больше операций в масштабируемую цифровую среду, одновременно повышая доступность сервисов для пользователей.

"Особого внимания также заслуживают QR-платежи и системы мгновенных платежей. Это одно из самых практичных и своевременных направлений для рынка", - отметил Юдин.

Он сообщил, что Colvir уже разработала пилотную систему платежей по QR-кодам, включая мобильные приложения и решения как для розничных, так и для онлайн-платежей.

"Не менее важна и менее заметная инфраструктурная сторона этих изменений. Сюда относятся интеграционные решения, а также широкий периметр кибербезопасности, защита транзакций, мониторинг угроз, AML и устойчивость инфраструктуры", - сказал он.

По его словам, эти технологии позволяют банкам создавать безопасные и надежные экосистемы, обеспечивая бесперебойный и защищенный доступ к финансовым услугам.

"По мере роста цифровых каналов безопасность становится критически важным вопросом", - подчеркнул Юдин.

Он добавил, что будущее цифрового банкинга в Туркменистане будет зависеть не только от новых интерфейсов и платежных инструментов, но и от прочности технологической базы, которая их поддерживает.

Отметим, что Colvir Software Solutions - британская ИТ-компания, основанная в 2000 году, которая специализируется на разработке и внедрении комплексных программных решений для банков, почтовых операторов и финансовых учреждений. Компания сосредоточена на автоматизации финансовых и административных процессов с помощью основных банковских систем, цифровых банковских платформ и корпоративных решений, работая в нескольких странах, реализовав сотни проектов и обладая широкой клиентской базой в финансовом секторе.