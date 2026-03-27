Единственный в мире Музей неонового искусства Farhouse в Баку отметил юбилей экспозицией "Экология моря" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В пригороде Баку, в посёлке Новханы, есть место, которое невозможно спутать ни с чем. Здесь свет — не просто источник освещения. Он живёт, дышит, вступает в диалог со зрителем. Именно здесь, в Farhouse Neon Art Museum, единственном в своём роде музее неонового искусства, отметили юбилей — десятилетие творческого пути яркой и концептуальной экспозицией "Экология моря", сообщает Trend Life.

С первых шагов становится ясно: это не просто выставка - это погружение. Пространство словно растворяется в полумраке, где вспыхивают неоновые линии, оживают цвета, а зритель незаметно для себя оказывается в глубинах воображаемого подводного мира. Экспозиция превращает хрупкость морских экосистем в визуальную поэзию: светящиеся медузы, фантазийные кораллы, текучие формы, напоминающие океанские течения. Всё это не только завораживает, но и тревожит - тонко, почти незаметно, но настойчиво.

Неоновые картины, авторские инсталляции и интерактивные арт-объекты раскрывают красоту подводной вселенной, одновременно поднимая важнейшие вопросы современности - загрязнение водных ресурсов планеты, изменение климата, утрату биоразнообразия. И делают это без назидательности - языком света, эмоции и внутреннего отклика.

Посетитель здесь - не сторонний наблюдатель, а участник. Он включается в процесс: пробует себя в мастер-классах, создаёт собственные светящиеся арт-объекты, переосмысливает понятие экологии - уже не как абстрактную проблему, а как личную зону ответственности.

Выставка ориентирована на формирование экологического сознания как у детей, так и у взрослых. Через визуальную выразительность неона музей стремится укрепить эмоциональную связь между человеком и морской природой, формируя бережное отношение к окружающему миру.

В рамках юбилейного вечера памятные награды были вручены тем, кто внёс вклад в популяризацию деятельности музея.

Создатель этого необычного пространства - Фарид Алекперов. Именно его имя стало основой названия Farhouse. Музей расположен на территории частного дома, где художник живёт и работает, лично встречая гостей и проводя их в мир неонового искусства. За годы существования это место стало одной из самых необычных культурных точек региона, быстро завоевав интерес как у местной публики, так и у туристов. Здесь буквально всё пронизано светом. Фасад и интерьер дома покрыты неоновыми орнаментами и арт-инсталляциями. В сумерках здание словно начинает светиться изнутри, становясь заметным ещё издалека.

Холстом служит всё пространство: стены, полы, потолки, предметы интерьера, керамика, мебель. Экспозиция занимает два этажа и подвал. Нижний уровень - это не только галерея, но и зона отдыха, где можно остановиться, выпить чай, послушать музыку и просто побыть в этом необычном состоянии покоя.

Неоновая живопись, представленная в музее, основана на эффекте взаимодействия специальных красок с ультрафиолетовым светом. Используются два типа пигментов: одни остаются невидимыми при обычном освещении, проявляясь лишь в темноте, другие - напротив, светятся, усиливая визуальный эффект. В сочетании с аэрографией это создаёт эффект объёмности, почти трёхмерного изображения. Комбинация обычных и флуоресцентных красок позволяет работам "жить" в разных световых состояниях, открывая зрителю новые слои восприятия.

Музей активно функционирует как культурная площадка: здесь проходят лекции, выставки, встречи с художниками, образовательные курсы, мастер-классы по росписи керамики и аэрографии.

В беседе с Trend Life Фарид Алекперов признаётся: эти годы пролетели стремительно, но впереди - ещё более масштабные задачи.

"Если говорить откровенно, я всегда крайне критично отношусь к своему творчеству, постоянно повышаю планку, ставлю перед собой всё более высокие цели. И потому считаю, что, несмотря на прошедшие годы, Farhouse всё ещё находится в стадии развития. Я хотел бы открыть музей и в самом Баку и при поддержке готов реализовать этот проект хоть завтра. Я вижу его как международный бренд - музей, представленный в крупнейших городах мира - в США, Японии, Нидерландах, Германии и т.д. Что касается пространства в Новханы, здесь произошли значительные изменения. Ранее у нас не было мастер-классов, а сегодня дети приходят сюда, чтобы рисовать, отдыхать, расслабляться.

Причем, речь идёт не только об эстетике, но и о своеобразном терапевтическом эффекте музея.

"К нам приходят и дети с особенностями физического развития - и здесь они удивительно спокойны. Свет оказывает на них мягкое, уравновешивающее воздействие. Это говорит о том, что неоновое пространство обладает и своего рода терапевтическим эффектом. Некоторые посетители даже засыпают - родители садятся на диван и просто расслабляются. Это единственное пространство, где человек может не только наслаждаться искусством, но и гармонизировать своё внутреннее состояние - успокоиться, восстановить нервную систему, почувствовать себя в равновесии. Это отличает нас от традиционных музеев", - говорит он.

История увлечения неоном началась более 20 лет назад — в Швеции, где художник впервые увидел неоновое свечение. Этот опыт стал отправной точкой.

"Неон - это магия, в которую, однажды погрузившись, невозможно не влюбиться. Меня часто спрашивают, пишу ли я обычные картины. Отвечаю - нет, это уже пройденный этап. Неон - редкое, уникальное искусство, и именно это делает его по-настоящему притягательным. Прошли годы и благодаря этому искусству я и сам стал гораздо спокойнее относиться к жизни. Я верующий человек и убеждён, что всё происходит по воле Всевышнего. Это даёт внутреннюю устойчивость, позволяет оставаться в состоянии наблюдателя, не поддаваться лишним тревогам. Эти годы развитие шло не только в творческом, но и в духовном направлении. Работа с детьми, с семьями шехидов, с воспитанниками детских домов - для них двери музея всегда открыты на безвозмездной основе. И эта деятельность приносит глубокое внутреннее удовлетворение - осознание того, что ты можешь быть полезен, что твоё искусство помогает людям", - добавил мастер.

Когда выходишь из Farhouse, трудно сразу вернуться в привычную реальность. Неон перестаёт быть просто светом - он остаётся внутри, в виде тишины, замедленного дыхания, едва уловимого чувства гармонии. И, возможно, именно в этом заключается главный феномен этого места: здесь искусство не просто показывают. Здесь его проживают…

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!