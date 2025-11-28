В Баку прошел творческий диалог с Саидой Тагизаде "Искусство – дыхание души" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанской государственной детской филармонии вечером царила особенная атмосфера - ощущение тёплого творческого диалога, где музыка становилась не просто фоном, а полноценным собеседником. Именно в такой обстановке прошёл вечер "Искусство – дыхание души" - уникальная встреча в формате "100 вопросов к эксперту", героиней которой стала сама директор филармонии, лауреат международных конкурсов, пианистка Саида Тагизаде, сообщает Trend Life.

Профессиональный путь Саиды Тагизаде - это 36 лет за инструментом и 19 лет преподавательской деятельности. Она активно выступает в Азербайджане и за рубежом, вносит вклад в развитие музыкального образования и поддерживает молодых исполнителей.

Интерактивный формат мгновенно задал особый ритм вечера: зрители смело задавали вопросы - о профессии, вдохновении, страхах, о том, как дети приходят в музыку, и о будущем искусства. Саида ханым отвечала открыто, искренне, часто с лёгкой улыбкой.

Что такое "искусство – дыхание души"?

В течение вечера раскрывались важные аспекты:

• Искусство необходимо каждому - музыканту, врачу, инженеру, школьнику. Оно развивает внутреннюю гармонию, делает человека наблюдательным, чутким, внимательным к миру.

• Воспринимать искусство - отдельный навык. "Не каждый должен стать художником или пианистом, но каждый должен уметь слышать", — подчеркнула она.

• Музыка, живопись и театр воздействуют на психику и мышление: помогают концентрироваться, развивают воображение, стабилизируют эмоции, формируют вкус.

• Совмещать руководство и творчество возможно, если не переставать дышать искусством, даже в плотном графике.

Одним из самых обсуждаемых вопросов стал будущий облик творчества в эпоху искусственного интеллекта. Вытесняет ли ИИ человеческое творчество? Ответ Саиды ханым был честным - музыка как противовес "машинному мышлению".

"В сфере искусства - да. Я не против самого ИИ, но я против того, чтобы он заменял там, где должен оставаться живой труд, человеческая эмоция и неповторимый взгляд.

Быстрый рост технологий делает людей более "роботизированными", но именно поэтому важно возвращаться к искусству как к источнику индивидуальности".

На протяжении вечера она делилась историями из жизни и творчества, что придавало встрече особую атмосферу. Периодически Саида Тагизаде садилась за рояль - и несколькими аккордами превращала свои слова в звучащий аргумент. Прозвучали отрывки из азербайджанской классики и произведения мировых композиторов - каждая миниатюра подчеркивала смысл обсуждаемой темы.

В эти мгновения становилось особенно ясно, что никакая технология не способна заменить человеческое чувство, заложенное в каждом прикосновении к клавишам.

Вечер "Искусство – дыхание души" стал больше, чем просто встречей - он превратился в откровенный разговор о том, зачем современному человеку по-прежнему нужно искусство, как оно может стать щитом от современного "давления" и даже цифровой перегрузки и почему истинное творчество всегда дыхание свежего воздуха.

