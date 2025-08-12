Пресс-секретарь правительства Ирана прокомментировала ситуацию вокруг Зангезурского коридора

БАКУ /Trend/ - В некоторых иранских СМИ и социальных сетях информация о Зангезурском коридоре представляется в искаженном виде и трактуется как якобы утрата Ираном своих северных границ.

Об этом заявила 12 августа на пресс-конференции в Тегеране пресс-секретарь правительства Ирана Фатима Мохаджерани, сообщает Trend.

По ее словам, широко обсуждаемый Зангезурский вопрос затрагивает лишь небольшую часть территории на севере Ирана. Она подчеркнула, что Иран уделяет большое внимание восстановлению стабильности в регионе, поддержанию территориальной целостности государств и защите их суверенитета.

Мохаджерани добавила, что Иран никогда не приветствовал появление в соседних странах иностранных сил. Ситуация находится под постоянным контролем. Наилучшим решением, по ее словам, является обеспечение стабильности силами самого региона.

