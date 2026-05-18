Экспорт ненефтегазового сектора Азербайджана вырос

БАКУ/Trend/ - В январе-апреле текущего года экспорт ненефтеного сектора Азербайджана (за исключением немонетарного золота) по сравнению с соответствующим периодом 2025 года вырос на 13%, составив 1,1 миллиарда долларов США.

Как сообщает Trend, об этом говорится в предварительных показателях "Экспортного обзора" за май 2026 года, подготовленных Центром анализа экономических реформ и коммуникаций.

Согласно обзору, в январе-апреле текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт сахара вырос в 4 раза, хлопчатобумажной пряжи – в 2,3 раза, жиров и масел растительного и животного происхождения – на 71%, хлопкового волокна – на 49,9%, фруктов и овощей – на 22,1%, алюминия и изделий из него – на 32,2%, чая – на 12,1%, алкогольных и безалкогольных напитков – на 9,4%.

В январе-апреле 2026 года экспорт сельскохозяйственной продукции вырос на 28,3%, составив 298,3 миллиона долларов США, а экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился на 31,6% – до 119 миллионов долларов США. В целом совокупный экспорт сельскохозяйственной и агропромышленной продукции вырос на 29,1%, достигнув 417,3 миллиона долларов США.