Иран приостановил экспорт нефтехимической продукции

БАКУ/Trend/ - Ирана приостановил экспорт нефтехимической продукции с целью обеспечения внутреннего рынка.

Как сообщает Trend, в связи с этим Национальная иранская нефтехимическая компания направила письмо предприятиям, производящим местную нефтехимическую продукцию.

Отмечается, что согласно решению Высшего совета национальной безопасности Ирана, принимая во внимание необходимость сохранения стабильных цен на нефтепродукты и нефтехимическую продукцию, важно предотвратить контрабанду нефтехимической продукции и обеспечить потребности компаний, производящих в стране конечную продукцию из нефтехимического сырья.

Добавим, что в период с 28 февраля по 7 апреля на фоне военных воздушных ударов США и Израиля по Ирану нефтехимическим заводам Ирана был нанесен серьезный ущерб. Ожидается, что в случае неприведения заводов в эксплуатацию производство нефтехимической продукции в стране может сократиться более чем на 70%. При этом доля нефтехимической продукции в иранском экспорте ненефтяных товаров составляла около 25%.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном прекращении огня. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.