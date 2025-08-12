БАКУ /Trend/ - За 4 месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 июля 2025 года) ненефтяной экспорт Ирана в Азербайджан сократился на 24,4% в стоимостном выражении и на 7,11% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом предыдущего иранского года (с 20 марта по 21 июля 2024 года).

Об этом сообщает Trend со ссылкой на статистику Таможенного управления Ирана.

Согласно статистическим данным, ненефтяной экспорт Ирана в Азербайджан за 4 месяца составил 178 миллионов долларов США в стоимостном выражении и 274 тысячи тонн в весовом выражении.

Статистика показывает, что за аналогичный период прошлого года Иран экспортировал в Азербайджан около 296 тысяч тонн ненефтяной продукции на сумму около 236 миллионов долларов США.

Иран экспортировал в Азербайджан в основном сельскохозяйственную и продовольственную продукцию, а также промышленную, нефтехимическую и химическую продукцию.

Согласно статистическим данным, товарооборот Ирана с Азербайджаном за 4 месяца составил 276 тысяч тонн на сумму 182 миллиона долларов США. Товарооборот снизился на 25% в стоимостном выражении и на 7,5% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Следует отметить, что согласно отчету Таможенного управления Ирана, ненефтяной экспорт Ирана за первые 4 месяца составил 48,8 миллиона тонн на сумму 16,5 миллиарда долларов США. Ненефтяной экспорт снизился на 5,51% в стоимостном выражении и на 1,46% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

