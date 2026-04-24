В Баку начался второй день Форумa по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах

БАКУ /Trend/ - В Баку начался второй день II форума по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах.

Как сообщает Trend, на втором дне форума ожидается обсуждение таких тем, как обзор текущих мощностей и фактических объёмов ключевых трубопроводов: КТК, БТД, Баку-Супса и других; Средний коридор: ожидаемые логистические изменения после возможного открытия Зангезурского коридора; Меры по сокращению времени транзита (процессы цифровизации, унификация таможенных процедур, модернизация железных дорог, обновление флота и вагонного парка); статус модернизации железной дороги Баку–Тбилиси–Карс (БТК); портовые мощности и развитие: Алят и Дубенди (Азербайджан), Актау и Курык (Казахстан), Поти, Батуми и Кулеви (Грузия); готовность к росту грузопотоков; Узбекистан как логистический хаб: формирующаяся роль в торговле с Китаем и Южной Азией и другие.

Отметим, что повестка форума охватывает ключевые направления, включая транспорт и инфраструктуру, финансовые аспекты и сделки, а также торговые стратегии в условиях изменяющейся глобальной среды.

Форум нацелен на развитие профессионального диалога, обмен опытом и установление деловых контактов в сфере региональной торговли нефтью и логистики.

