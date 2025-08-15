Европейские страны не смогут вмешиваться в механизм "Snapback" - Ареф

БАКУ /Trend/ - Европейская тройка не имеет права юридически вмешиваться в вопрос о применении механизма "Snapback", который предусматривает активизацию санкций Совета Безопасности ООН против Ирана.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сегодня в Кыргызстане на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил первый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Ареф.

По его словам, предложение трех европейских стран (Великобритании, Франции и Германии) практически направлено против ядерной программы Ирана.

Напомним, что в январе 2016 года между Ираном и группой 5+1 (США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия) был выполнен комплексный план совместных действий в связи с иранской ядерной программой. В мае 2018 года США объявили о выходе из этого плана и ввели санкции против Ирана в ноябре того же года. Иран объявил в 2020 году, что никаких ограничений Ирана в ядерной сделке не будет.

Отметим, что в соответствии с пунктами 36 и 37 Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), в случае жалобы одной из стран-участниц на нарушение условий плана другой стороной запускается многоступенчатый механизм. Если на каком-либо из этапов не удаётся достичь соглашения, страна, подавшая жалобу, может вынести вопрос на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Если жалоба против Ирана будет вынесена на обсуждение Совбеза и принята, международные санкции против Ирана могут быть восстановлены. Более того, членам Совета Безопасности предоставляется право на проведение военных операций против Ирана.