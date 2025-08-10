Иран приветствует мирную декларацию между Азербайджаном и Арменией

БАКУ /Trend/ - Иран выразил решительную поддержку мирной декларации между Азербайджаном и Арменией и подтвердил свою готовность содействовать укреплению регионального сотрудничества, сообщает Trend.

"Мы приветствуем любой мир между Арменией и Азербайджаном и ранее заявляли о своей готовности сотрудничать и содействовать мирному процессу между двумя странами", - сказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Арагчи отметил, что Иран поддерживает регулярный диалог как с Ереваном, так и с Баку. «Завтра мне позвонит министр иностранных дел Армении. Премьер-министр Пашинян также посетит Тегеран, а во вторник запланирован визит заместителя министра иностранных дел Армении в Тегеран. Мы постоянно консультируемся с обеими сторонами", - сказал он.

Он подчеркнул, что региональная политика Ирана основана на уважении суверенитета и территориальной целостности. "Мы хотим, чтобы все страны региона полностью сохраняли суверенитет над своими территориями, и поддерживаем территориальную целостность всех стран региона. Мы также защищаем международные границы", - подчеркнул министр.

По словам Арагчи, совместное заявление Армении и Азербайджана отражает три принципа, которые соответствуют позиции Ирана: уважение суверенитета, уважение территориальной целостности и противодействие изменению границ.

Он также заявил, что вопрос о коридоре больше не обсуждается, и стороны договорились о строительстве транзитной дороги под суверенитетом и юрисдикцией Армении. Проект будет реализован компанией, зарегистрированной в Армении и действующей в соответствии с законодательством Армении.

Арагчи подтвердил приверженность Ирана конструктивному взаимодействию. «Мы внимательно следим за развитием событий и продолжим консультации со всеми сторонами для поддержания мира и стабильности в регионе», — сказал он.