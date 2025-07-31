В иранской Астаре произошло землетрясение

БАКУ /Trend/ - Сегодня в 12:19 по местному времени в Каспийском море, недалеко от Астаринского района провинции Гилян на севере Ирана, произошло землетрясение магнитудой 3,5.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на Национальный центр сейсмологии Института геофизики Тегеранского университета, эпицентр землетрясения находился на глубине 10 км.

Подземные толчки ощущались и в прилегающих районах.

Сообщений о разрушениях или пострадавших не поступало.

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