Узбекистан и Китай договорились о сотрудничестве в фармацевтической отрасли

Узбекистан Материалы 11 августа 2025 04:33 (UTC +04:00)
Камол Исмаилов
ТАШКЕНТ /Trend/ - В китайском городе Тяньцзинь делегация Агентства по развитию фармацевтической отрасли Узбекистана во главе с Абдуллой Азизовым провела переговоры с руководством компании Guoju Medical Technology Co., Ltd, передает Trend.

Согласно информации, во время визита узбекская сторона ознакомилась с современными лабораториями и производственными мощностями предприятия.

Стороны обсудили возможности организации локального производства в Узбекистане, привлечения инвестиций и развития технологического сотрудничества.

По результатам встречи был подписан меморандум о взаимопонимании, предусматривающий расширение двустороннего партнёрства.

