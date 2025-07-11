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Узбекистан и турецкая компания обсудили сотрудничество в сфере автомобилестроения

Узбекистан Материалы 11 июля 2025 04:38 (UTC +04:00)

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Камол Исмаилов
Камол Исмаилов
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ТАШКЕНТ /Trend/ - 8 июля 2025 года министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл переговоры с генеральным директором турецкой компании Anadolu Isuzu Тугрулом Ариканом, передает Trend со ссылкой на министерство.

Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества в автомобилестроительной отрасли.

Особое внимание было уделено совместным проектам по модернизации производства, увеличению объёмов выпускаемой продукции и расширению экспортных возможностей Узбекистана на международных рынках.

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