Узбекистан и турецкая компания обсудили сотрудничество в сфере автомобилестроения

ТАШКЕНТ /Trend/ - 8 июля 2025 года министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провёл переговоры с генеральным директором турецкой компании Anadolu Isuzu Тугрулом Ариканом, передает Trend со ссылкой на министерство.

Стороны рассмотрели перспективы углубления сотрудничества в автомобилестроительной отрасли.

Особое внимание было уделено совместным проектам по модернизации производства, увеличению объёмов выпускаемой продукции и расширению экспортных возможностей Узбекистана на международных рынках.