БАКУ/ Trend/ - Азербайджан впервые в своей истории примет чемпионат Европы по баскетболу среди юношей до 20 лет.

Соответствующее решение было принято 20 ноября на заседании Совета директоров ФИБА Европы, состоявшемся в Гамбурге (Германия).

Согласно решению, матчи дивизиона B чемпионата Европы среди юношей до 20 лет пройдут в Баку с 9 по 18 июля 2027 года.

В ходе заседания также были определены города, которые примут другие молодежные чемпионаты Европы, запланированные на 2027 год.

Впервые предоставленная Азербайджану возможность провести этот престижный турнир имеет важное значение для развития баскетбола в стране, а также расширения опыта проведения международных спортивных соревнований.