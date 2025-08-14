Назван объем экспорта сухофруктов из Кыргызстана в США с начала года

ТАШКЕНТ /Trend/ - С начала 2025 года предприятие «Алтын-Аймак» из Баткенской области Кыргызстана экспортировало в США 75 тонн сухофруктов, говорится в сообщении министерства сельского хозяйства Кыргызстана, передает Trend.

Как сообщили в министерстве, эти показатели говорят о высоком качестве продукции и значительном экспортном потенциале компании.

Сообщается, что предприятие «Алтын-Аймак», расположенное в селе Кара-Бак Баткенского района, специализируется на переработке сухофруктов и обладает производственной мощностью до 10 тонн продукции в сутки.

Предприятие включает два основных цеха: участок быстрой и качественной сушки сырья с применением солнечной энергии, а также линии переработки и упаковки. В сезон завод работает в две смены, обеспечивая занятость 40–50 местным жителям.