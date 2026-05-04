Минфин Азербайджана и МВФ обсудили реформы и мониторинг госкомпаний

БАКУ/Trend/ - Министерство финансов Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) обсудили реформы и мониторинг государственных компаний.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство финансов Азербайджана.

Отмечается, что заместитель министра финансов Азербайджана Анар Керимов встретился с делегацией МВФ, возглавляемой главным экономистом Департамента по бюджетным вопросам Нино Челишвили, находящейся с визитом в стране.

"В ходе встречи были обсуждены действующие механизмы мониторинга и отчетности государственных предприятий, проводимые в этой сфере реформы, а также вопросы совершенствования институциональных механизмов и управления фискальными рисками. В том числе состоялся обмен мнениями по поводу институциональной деятельности Агентства по мониторингу государственных предприятий при Министерстве финансов, проделанной работы по мониторингу государственных предприятий и оценке их фискального воздействия, а также применения передовой международной практики в процессе мониторинга", - передает министерство.

А.Керимов отметил, что реформы, реализуемые в последние годы в сфере мониторинга государственных предприятий, вносят значительный вклад в повышение уровня прозрачности и подотчетности. Было подчеркнуто, что дальнейшее совершенствование институциональной базы и эффективное управление фискальными рисками остаются приоритетами.

Н. Челишвили подчеркнула важность применения инструментов оценки финансового состояния государственных предприятий и стресс-тестирования, а также технического сотрудничества для укрепления институционального потенциала в данной сфере. Она также поделилась ожиданиями от миссии и перспективами дальнейшего сотрудничества.

В рамках визита, который продлится с 4 по 15 мая, запланированы встречи делегации не только в Министерстве финансов, но и в других государственных органах, а также обсуждения деятельности государственных предприятий, практик управления и проводимых реформ.