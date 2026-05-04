Генеральный секретарь Межпарламентского союза посетил Аллею почетного захоронения и Парк Победы в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане генеральный секретарь Межпарламентского союза Мартин Чунгонг 4 мая в Баку посетил Аллею почетного захоронения, где почтил память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложил цветы к его могиле.

Об этом Trend сообщили в отделе по связям с прессой и общественностью Милли Меджлиса.

Было отмечено, что в рамках визита гость посетил также Парк Победы в Баку и возложил цветы к памятнику. Ему была предоставлена подробная информация о Парке Победы, созданном с целью увековечения памяти о беспримерном героизме азербайджанского народа, проявленном в Отечественной войне, и великой исторической Победе, а также светлой памяти шехидов.

Во время посещения гостя сопровождали руководитель Аппарата Милли Меджлиса Теймур Тагиев и другие официальные лица.