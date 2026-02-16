Отправлена очередная группа переселенцев в Ходжалы, Гадрут и Гырмызы Базар (ФОТО)

ХОДЖАЛЫ/Trend/ - В соответствии с поручением Президента Ильхама Алиева продолжается процесс возвращения бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации территории.

Как сообщает Trend, сегодня осуществляется процесс очередного переселения в Ходжалы, поселки Гадрут и Гырмызы Базар Ходжавендского района. Переселяемые являются членами семей, которые ранее были временно расселены в различных уголках республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

На данном этапе в город Ходжалы переселяются 30 семей - 149 человек, в поселок Гадрут переселяются 10 семей – 47 человек, а в село Гырмызы Базар Ходжавендского района – 20 семей – 91 человек.

Возвращающиеся в родной край жители выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за оказанную им всестороннюю государственную заботу. Они также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим наши земли от оккупации, помолились Всевышнему за упокой души наших шехидов, отдавших жизнь на этом пути.

