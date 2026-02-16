ОАЭ исследуют новые возможности для сотрудничества с Азербайджаном в области сельхоза (Эксклюзив)

БАКУ/Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) исследуют потенциал сотрудничества с Азербайджаном в области животноводства и сельского хозяйства.

Об этом в интервью Trend заявил директор департамента экономики Министерства изменения климата и окружающей среды ОАЭ Дахи Юсиф Аль-Мансури в рамках круглого стола в Баку, посвященного продовольствию и сельскому хозяйству Азербайджана и ОАЭ.

"Мы прибыли сюда, чтобы изучить возможности для сотрудничества в области продовольственной безопасности и сельского хозяйства между ОАЭ и Азербайджаном. Наша цель — оценить потенциал экспорта и импорта между странами и определить пути повышения взаимной выгоды. Мы также заинтересованы в конкретных планах и инвестиционных проектах", - сказал он.

Представитель министерства подчеркнул, что основными интересами являются животноводство и сельское хозяйство:

"Мы хотим изучить существующий потенциал для сотрудничества с Азербайджаном в этой сфере. Возможно, некоторые продукты нашей страны будут интересны азербайджанскому рынку, а продукция Азербайджана - привлекательна для нас. Мы начали эту поездку именно с этой целью и будем исследовать, в каких областях и каким образом можем развивать сотрудничество".