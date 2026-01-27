Скончался основоположник школы каратэ и джиу-джитсу в Азербайджане Мирали Сеидов

БАКУ /Trend Life/ - После продолжительной тяжёлой болезни ушёл из жизни Мирали Сеидов - основоположник школы карате и джиу-джитсу в Азербайджане, глава Федерации джиу-джитсу Азербайджана, заслуженный тренер и заслуженный деятель физической культуры и спорта страны, сообщили Trend Life из близкого окружения легендарного спортсмена.

Мирали Сеидов родился 20 мая 1956 года в Баку. С юных лет он посвятил себя спорту и боевым искусствам. Свою спортивную карьеру начал в 1968 году в спортивном обществе "Динамо", где занимался самбо и быстро стал победителем клубных, городских и республиканских соревнований. С 1973 года, с момента основания Федерации дзюдо Азербайджана, активно занимался дзюдо, а также каратэ и джиу-джитсу.

В 1976–1978 годах во время военной службы в Восточной Сибири Мирали Сеидов работал инструктором по рукопашному бою. После службы он прошёл международные семинары с участием мастеров из Японии и Кубы, получил диплом 1-го дана и стал первым специалистом в Азербайджане, начавшим системную подготовку сотрудников правоохранительных и силовых структур, и спецслужб по рукопашному бою.

В 1979 году с созданием Федерации каратэ Азербайджана Мирали Сеидов был избран её первым главным тренером. Даже в период запрета японских боевых искусств в СССР он оставался единственным тренером, которому было разрешено обучать сотрудников правоохранительных органов. В 1990 году его команда по рукопашному бою и самозащите стала чемпионом СССР, а сам Сеидов был награждён медалью имени Дзержинского и дипломом "Лучший тренер Советского Союза".

В 1998 году Мирали Сеидов основал Федерацию джиу-джитсу Азербайджана и на протяжении многих лет возглавлял её, воспитав целую плеяду выдающихся спортсменов - чемпионов Европы и мира. Среди его учеников - известные мастера боевых искусств, руководители спортивных федераций, чемпионы мира и олимпийские призёры, а также национальные герои Азербайджана.

Мирали Сеидов был обладателем 8-го дана по джиу-джитсу, 6-го дана по каратэ-до, носил титул Grand Master, являлся профессором Всемирного общества будзюцу и лауреатом престижной международной спортивной премии "Оскар" (не связанной с кинопремией).

Несмотря на тяжёлое онкологическое заболевание и сахарный диабет, он до последних лет жизни продолжал передавать свои знания и опыт ученикам, оставаясь верным делу всей своей жизни.

Светлая память о Мирали Сеидове - великом мастере, наставнике и человеке - навсегда сохранится в истории азербайджанского спорта и в сердцах его учеников и коллег.

