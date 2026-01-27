Обнародовано количество трудоустроенных граждан в освобожденных от оккупации территориях Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На сегодняшний день в освобожденных от оккупации территориях Азербайджана трудоустроено 8 тысяч граждан.

Как передает Trend, об этом сообщил председатель правления Государственного агентства занятости Хасил Аббасов на сегодняшней пресс-конференции.

"В 2025 году трудоустроено 2 847 граждан. 154 человека привлеклись к программе самозанятости, и их общее число достигло 705. Из них 58% работают в государственном секторе, 42% – в частном.

Количество граждан, привлеченных к профессиональной подготовке в освобожденных от оккупации территориях, достигло 360", - отметил Х.Аббасов.