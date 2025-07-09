Казахстан и Китай договорились о развитии железнодорожных перевозок по Среднему коридору

АСТАНА /Trend/ - Казахстанские железные дороги (КТЖ) и Государственная корпорация "Китайские железные дороги" (КЖД) заключили новое Соглашение о стратегическом сотрудничестве, которое придаст дополнительный импульс развитию перевозок по маршруту Китай - Европа и повысит конкурентоспособность Среднего коридора.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на КТЖ, соглашение подписано в рамках реализации внешнеполитического курса Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, направленного на укрепление транспортно-логистических связей с Китаем.

Документ был подписан в ходе официальной встречи председателя правления КТЖ Талгата Алдыбергенова и председателя правления КЖД господина Го Чжусюэ.

Новое соглашение заменяет ранее действующий договор 2014 года и отражает актуальные приоритеты сторон в сфере транспортного взаимодействия. В числе ключевых направлений сотрудничества:

развитие международных транспортных маршрутов через территорию Казахстана, Китая и других стран;

расширение Трансказахстанского международного транспортного маршрута и привлечение дополнительных грузопотоков по направлению Китай – Европа – Китай;

реализация инфраструктурных проектов для увеличения пропускной способности;

углубление сотрудничества в сфере контейнерных перевозок;

повышение эффективности логистических операций за счёт оптимизации маршрутов, графиков движения и координации действий;

продвижение гибкой и конкурентоспособной тарифной политики;

стандартизация нормативно-правовой базы с целью упрощения трансграничных перевозок;

внедрение цифровых решений и современных стандартов безопасности и автоматизации.

Укрепление связей с Китаем усилит позиции Казахстана как ключевого транзитного узла в Евразии и повысит привлекательность Транскаспийского маршрута, который соединяет Китай и страны Центральной Азии с Европой, проходя через Каспийское море. Этот маршрут - важная часть инициативы "Один пояс, один путь" и позволяет сократить сроки и издержки доставки грузов по сухопутно-морскому направлению.