Политика Материалы 20 сентября 2025 17:13 (UTC +04:00)
Между Руандой и Азербайджаном есть много общего - Президент Поль Кагаме

БАКУ /Trend/ - Между Руандой и Азербайджаном есть много общего. Думаю, что мы можем использовать эти сходства для укрепления сотрудничества и развития.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Руанды Поль Кагаме в заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«В этом отношении руководством для нас послужат уже имевшие место многочисленные визиты, усилия, обсуждения и взаимопонимание. Благодарю Вас за возможность взаимных обменов между представителями Вашего правительства и нашими представителями, посетившими Баку», - добавил он.

