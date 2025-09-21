Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Мальты

Политика Материалы 21 сентября 2025 11:37 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента Мальты
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Читайте Trend в

Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
Все материалы

БАКУ/ Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Мальта Мириам Спитери Дебоно, передает Trend.

"Уважаемая госпожа Президент,

От своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю Вам и Вашему народу самые теплые поздравления по случаю национального праздника Республики Мальта – Дня независимости.

Верю, что мы и впредь будем продолжать совместные усилия, направленные на развитие дружественных отношений между Азербайджаном и Мальтой, которые в этом году отмечают 30-летие установления дипломатических отношений, расширение нашего взаимовыгодного сотрудничества.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, Вашему народу – постоянного благополучия и процветания", - говорится в письме.

Лента

Лента новостей

Читать все новости