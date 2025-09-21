Glass Animals и Martin Garrix выступили в Баку (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы-1" вчера вечером на сцене Baku Crystal Hall выступила знаменитая инди-рок группа Glass Animals, передает Trend.

Группа впервые представила свои популярные хиты бакинской публике. Солист отметил гостеприимство, с которым они столкнулись в городе, и выразил желание вновь вернуться в Баку.

Позднее на сцену вышел известный диджей и продюсер Martin Garrix. В его программе прозвучали популярные треки, сопровождаемые визуальным шоу. Его выступление столичная публика встретила с восторгом и бурными аплодисментами.

Концерт, собравший тысячи зрителей, стал одним из ключевых культурных событий Гран-при Азербайджана "Формулы-1".