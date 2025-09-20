Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 20 сентября 2025 16:01 (UTC +04:00)
Формула-1: стартовал квалификационный заезд, определяются позиции гонщиков для основной гонки

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ/Trend/ - Во второй день Гран-при Азербайджана Формулы-1 стартовал квалификационный заезд.

Как сообщает Trend, в соревнованиях участвуют 10 команд и 20 гонщиков.

Результаты квалификации определят стартовые позиции гонщиков для основной гонки.

Напомним, что в первом свободном заезде первым стал британский пилот команды «McLaren» Ландо Норрис, во втором свободном заезде — британец Льюис Хэмилтон из «Ferrari», а в третьем свободном заезде снова первенствовал Ландо Норрис из «McLaren».

Основная гонка Гран-при Азербайджана состоится 21 сентября.

