В Баку определится победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1"

БАКУ/ Trend/ - Сегодня определится победитель Гран-при Азербайджана "Формулы-1".

Как передаёт Trend, в заключительный день азербайджанского этапа сначала стартует основная гонка "Формулы-2", а затем — "Формулы-1".

По итогам квалификации в "Формуле-1" лучший результат показал пилот Red Bull Макс Ферстаппен. Второе место занял Карлос Сайнс из Williams, третьим стал Лиам Лоусон из Racing Bulls.

В спринтерской гонке "Формулы-2" победителем стал швед Дино Беганович (TGR), второе место занял британец Люк Браунинг (TGR), третьим финишировал ирландец Алекс Данн (Rodin).

Основные гонки начнутся в 11:00 по "Формуле-2" и в 15:00 по "Формуле-1".