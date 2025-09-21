Назван объем инвестиций в газовый сектор Ирана

БАКУ /Trend/ - Иранская национальная газовая компания создала возможности для инвестиций на сумму 8 миллиардов долларов в рамках 15 газовых проектов в стране.

Как сообщает Trend, об этом заявила руководитель управления инвестиций и деловых возможностей Иранской национальной газовой компании Мансура Рам на конференции в Тегеране, посвященной инвестициям и финансовой поддержке в нефтегазовой и нефтехимической отраслях.

По ее словам, эти проекты регулируются в целях устойчивого развития, повышения эффективности, увеличения мощностей по переработке, транспортировке газа и увеличению запасов газа, а также создают беспрецедентные возможности для инвесторов.

Рам добавила, что газовый сектор Ирана, благодаря географическому положению и богатым запасам страны, предлагает инвесторам дополнительные возможности получения дохода.

"Доходы от инвестиций в эти проекты составляют более 30%. Этот показатель на 18-20% выше, чем доход, получаемый в рамках обычных проектов. Кроме того, одной из основных целей проектов является обеспечение гарантий поставок продукции инвесторам", - отметила она.

Добавим, что Иран считается второй страной в мире по запасам газа, располагая примерно 34 триллионами кубометров. В настоящее время в Иране действуют 22 газовых месторождения. Ежедневно на своих месторождениях Иран добывает 1,07 миллиарда кубометров газа.