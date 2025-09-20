Президент Ильхам Алиев: Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения (Полный текст заявления главы государства)

БАКУ /Trend/ - Руанда присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Руанды Полем Кагаме.

Заявление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин Президент.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Прежде всего, я хотел бы выразить благодарность господину Президенту за визит в Азербайджан. В последний раз мы встречались в Баку в ноябре прошлого года на COP29, и тогда я пригласил господина Президента совершить официальный визит в Азербайджан. Я очень благодарен ему за то, что он принял мое приглашение и сегодня находится с официальным визитом в нашей стране.

Я уверен, что этот визит придаст дополнительный импульс нашим двусторонним отношениям. Мы уже обсудили различные аспекты нашего сотрудничества и выразили взаимное желание углублять и расширять наше партнерство.

Азербайджан и Руанда являются хорошими партнерами и друзьями. Мы совместно участвуем в различных международных организациях и всегда поддерживаем друг друга. Во время председательства Азербайджана в Движении неприсоединения Руанда всегда поддерживала нас: при избрании на пост председателя, а затем – при продлении нашего председательства еще на один год. Руанда также присоединилась ко многим нашим инициативам по укреплению солидарности в рамках Движения неприсоединения. Безусловно, мы всегда активно сотрудничаем в рамках Организации Объединенных Наций и оказываем друг другу взаимную поддержку.

Я рад, что за последние годы наши отношения стали более нацеленными на результат. Руанду посещали различные делегации из Азербайджана. В прошлом году делегация Фонда Гейдара Алиева посетила Руанду, и я благодарен господину Президенту за то, что он принял вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлу Алиеву. Она была очень впечатлена увиденным – масштабным развитием страны, а также приверженностью народа государственности, независимости и самостоятельной политике. Мы рады, что Фонд Гейдара Алиева имеет возможность поддерживать образовательные программы в Вашей стране. Считаю, что это направление должно быть одним из приоритетов в наших двусторонних отношениях. Перед визитом господина Президента я просмотрел кое-какую информацию и выяснил, что у нас в Азербайджане учится только один студент из Руанды. Думаю, мы можем совместно работать над увеличением числа студентов в рамках программы государственных стипендий Азербайджана.

В этом году в Руанде побывали делегация Министерства иностранных дел, а также делегация государственного Агентства по оказанию услуг гражданам ASAN в целях налаживания сотрудничества и, возможно, создания структуры, подобной ASAN. Я уже обсуждал это с господином Президентом. Он посетит один из центров государственных услуг в Азербайджане и будет очень рад, если мы сможем оказать техническую и финансовую помощь в создании подобного агентства в Руанде.

Сегодня мы обсудили возможности в энергетическом секторе. Обе наши страны активно работают в этой области, а также в сфере горнодобывающей промышленности, где есть потенциал для укрепления сотрудничества. Возможно, нам просто необходимо поддерживать более регулярные контакты на разных уровнях и обмениваться деловыми делегациями, делегациями различных министерств, чтобы изучить возможности совместного ведения бизнеса, а также инвестиционные возможности. Я выразил нашу готовность участвовать в инвестиционных проектах в Руанде, и уверен, что визит господина Президента, наши обсуждения, в частности то, которое последует за этой пресс-конференцией, создадут очень прочную платформу для партнерства в экономической и торговой сферах. У нас отличные политические отношения, поэтому нам необходимо поддерживать такой же уровень отношений во всех других областях.

Господин Президент, еще раз благодарю Вас за визит. Желаю Вам приятного пребывания.