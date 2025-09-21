Ульви Ганизаде во второй раз стал чемпионом мира

БАКУ/ Trend/ - 26-летний Ульви Ганизаде завоевал титул чемпиона мира по греко-римской борьбе в весовой категории 72 кг, победив в финале французского борца Ибрагима Ганема со счетом 4:2.

Как сообщает Trend, Ганизаде во второй раз подряд обыграл Ганема в финале. В прошлом году на чемпионате мира в Тиране азербайджанский борец также одержал верх над французом.

Стоит отметить, что Ибрагим Ганем ранее завоевал серебряную медаль на чемпионате мира 2022 года, где Ульви уступил в финале хозяину турнира Али Арсалану в Белграде. Эксперты тогда отметили возможную несправедливость по отношению к азербайджанскому спортсмену.

Ульви Ганизаде также является чемпионом Европы 2023 года.