В Ханкенди зазвучали голоса будущего: состоялся концерт победителей Детского фестиваля искусств (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - 20 сентября в Ханкенди, в атмосфере празднования Дня города и Дня государственного суверенитета, прозвучали радостные голоса и светлые мелодии - здесь состоялся концерт победителей Детского фестиваля искусств, организованного министерством культуры Азербайджана, сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом концерта заместитель министра культуры Фарид Джафаров, а также сотрудники Специального представительства Президента Азербайджанской Республики в Ханкенди, Агдере и Ходжалы ознакомились на центральной площади города с творческой экспозицией фестиваля. Здесь дети представили свои работы, поучаствовали в интеллектуальных и интерактивных играх, проявив свои таланты. Атмосфера радости и вдохновения превратила площадь в подлинный праздник детства.

На главной сцене города зрители увидели красочную концертную программу - песни, танцы и музыкальные номера в исполнении победителей фестиваля. Каждый выход юных артистов сопровождался бурными аплодисментами. Своими искренними и светлыми выступлениями они внесли яркий вклад в торжества, посвятив выступления родному городу.

Детский фестиваль искусств, проводимый в этом году уже во второй раз, отражает последовательную культурную политику государства, направленную на сохранение национальных традиций и формирование гармоничного поколения.

Детский фестиваль искусств в Ханкенди стал не просто концертом, а символом единства традиций и будущего, радости и надежды, культуры и духовного наследия Азербайджана.

