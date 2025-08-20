Снижение потока въездных туристов ставит перед отраслью новые вызовы - депутат парламента Азербайджана

БАКУ/Trend - За первые семь месяцев текущего года число туристов из стран Персидского залива, посетивших Азербайджан, сократилось на 8,3% и составило 237 400 тысячи человек. Больше всего гостей прибыло из Саудовской Аравии (62 071), Объединенных Арабских Эмиратов (26 602) и Кувейта (14 779).

Как передает в среду Trend, об этом в своем аккаунте в Facebook написал депутат Милли Межлиса (парламент) Азербайджана Вугар Байрамов.

Он отметил, что за указанный период число туристов, посетивших Азербайджан, снизилось на 1,7% и составило 1 миллиона 477 тысячи человек:

«Снижение числа приезжих из стран Залива и СНГ не могло не отразиться на общем показателе. Одновременно снижается и доля туристов из Индии в общей структуре. Снижение количества гостей из арабских государств на фоне изменений в туристической структуре подтверждает, что необходимо налаживать более тесное сотрудничество с новыми странами-донорами туристов. Особенно актуально развитие партнёрства с Китаем, с которым у нас стратегические отношения. Несмотря на огромный выездной туристический потенциал Китая, на его долю пока приходится лишь 2,3% от общего числа иностранных туристов в Азербайджане. Хотя потенциал и возможности гораздо выше».

Депутат подчеркнул, что туризм занимает второе место после нефтяного сектора по объему валютных поступлений в страну:

"До пандемии ежегодные доходы от туризма составляли около 2,7 миллиарда долларов. Этот сектор также вносит особый вклад в занятость. В этом контексте дальнейшее развитие туристической инфраструктуры и оптимизация цен могут создать условия для привлечения большего числа туристов в Азербайджан. В кратчайшие сроки достижение доковидных показателей остаётся приоритетом. А снижение числа въездных туристов делает задачу ещё более актуальной".