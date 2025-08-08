Стал известен объем вложений в основной капитал в секторе информации и связи Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В январе-июне этого года в основной капитал по сектору информации и связи в Азербайджане было направлено 153,4 миллиона манатов инвестиций.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, этот показатель по сравнению с аналогичным периодом 2024 года снизился на 66,3 млн манатов или на 30,2%.

Итоговый удельный вес инвестиций в основной капитал в данной сфере составил 1,9%.

В отчетном периоде 139,9 млн манатов этого показателя составили инвестиции, направленные в основной капитал в секторе связи. Это на 58,2 миллиона манатов или на 29,4% меньше, чем за первые 6 месяцев 2024 года.

Отметим, что в январе-июне 2025 года на развитие экономической и социальной сфер страны из всех источников финансирования в основной капитал было направлено 8,073 млрд манатов, что на 0,5 процента меньше, чем за соответствующий период 2024 года.

Объем инвестиций, направленных в нефтегазовый сектор, снизился на 23,8 процента, а объем инвестиций, направленных в ненефтегазовый сектор, увеличился на 13,5 процента. Из общего объема инвестиций 4,067 миллиарда манатов или 50,4 процента пришлось на сферы производства продукции, 2,672 миллиарда манатов (33,1 процента) - на сферы услуг, а 1,333 миллиарда манатов (16,5 процента) - на строительство жилых домов.