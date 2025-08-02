Названа прибыль Азербайджана от экспорта электроэнергии в январе-июне

БАКУ /Trend/ - В январе-июне 2025 года Азербайджан экспортировал электроэнергии на сумму 38,6 миллиона долларов США.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на июльский выпуск "Обзора экспорта" Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

Согласно информации, это на 12,5 миллиона долларов США или на 32,4 процента меньше по сравнению с показателем за первые 6 месяцев 2024 года.

Отметим, что в январе–июне 2025 года экспорт Азербайджана в ненефтяном секторе увеличился на 9,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 1,8 миллиарда долларов США.

В указанный период на первом месте среди экспортированных товаров ненефтяного сектора оказались помидоры (томаты) с объемом в 149 миллионов долларов США. На втором месте — золото (144 миллиона долларов), а на третьем — хлопок (98,6 миллиона долларов США).