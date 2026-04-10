АБР прогнозирует рост профицита текущего счета Азербайджана на фоне высоких цен на углеводороды

БАКУ/Trend/ - Профицит текущего счета Азербайджана, как ожидается, увеличится в 2026 году, а затем сократится в 2027 году, главным образом под влиянием динамики цен на углеводороды, сообщает Trend со ссылкой на Азиатский банк развития (АБР).

Согласно последнему отчету банка, несмотря на снижение добычи нефти, более высокие цены на углеводороды будут способствовать росту доходов от экспорта энергоресурсов в 2026 году, что увеличит профицит текущего счета до 5,3% ВВП. В 2027 году, напротив, ожидаемое снижение цен приведет к сокращению экспортных доходов, тогда как продолжающийся экономический рост будет поддерживать спрос на импорт, что сократит профицит до 3,5% ВВП.

Аналитики АБР отмечают, что профицит текущего счета сократился с 6,3% ВВП в 2024 году до 4,6% в 2025 году на фоне снижения экспорта нефти и газа и роста импорта.

«Профицит торгового баланса сократился с 8,8 млрд долларов до 6,4 млрд долларов, поскольку экспорт снизился на 7,4%, тогда как импорт вырос на 3,1% на фоне внутреннего спроса, связанного с развитием ненефтяного сектора. Дефицит по услугам сократился на 19,1% — с 2,1 млрд долларов до 1,7 млрд долларов, чему способствовал рост экспорта транспортных услуг. Совокупные резервы Центрального банка и суверенного фонда благосостояния увеличились на 19,8% — с 71 млрд долларов на конец 2024 года до 85 млрд долларов (114% ВВП)», — говорится в отчете.

По данным банка, резервы суверенного фонда выросли на 22,5%, тогда как резервы Центрального банка увеличились на 5,1% — до 11,5 млрд долларов, что обеспечивает покрытие импорта на уровне 7,8 месяца. Рост резервов суверенного фонда в значительной степени обусловлен увеличением закупок золота: доля золота в активах за год выросла с 20,6% до 38,2%.