Активы PASHA Bank выросли на 9% (ДОПОЛНЕНО)

БАКУ /Trend/ - За первые 6 месяцев текущего года совокупные активы PASHA Bank составили 8,986 млрд манатов.

Как сообщает Trend, об этом заявил член Совета директоров, финансовый директор PASHA Bank Мурад Сулейманов на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности банка за первое полугодие 2025 года.

По его словам, активы банка выросли на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«За первые шесть месяцев текущего года кредитный портфель PASHA Bank составил 3,441 млрд манатов. На сферу торговли и услуг были направлены 43,1% кредитов банка, физическим лицам - 13,7%, на сферу транспорта и телекоммуникаций - 12,3%, энергетику - 9,7%, обрабатывающую промышленность - 8,1%. Доля других секторов, включая строительство, сельское хозяйство и небанковские кредитные организации (НБКО), составляет около 13%», – сказал он.

М. Сулейманов добавил, что доля кредитов, выданных клиентам, в совокупных активах банка составила 37,1%, что ниже показателя на конец 2024 года в 40,8%. В валютном разрезе 2 млрд 195,8 млн манатов кредитов были выданы в манатах, а 1 млрд 244,9 млн манатов – в иностранной валюте. Доля кредитов, выданных в иностранной валюте, снизилась на 4,2%.

«Общий объем кредитов, предоставленных по линии Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда составил 407,4 миллиона манатов. Из них 237,8 миллиона манатов было выделено по линии Агентства развития малого и среднего бизнеса, а 161,6 миллиона манатов – по линии Фонда развития предпринимательства. По показателям качества кредитного портфеля 53,5 процента кредитов относились к первой стадии (высококачественные), 12,8 процента – ко второй стадии и 4,5 процента – к третьей стадии (рискованные)», – добавил он.

