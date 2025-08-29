Национальный банк Казахстана принял решение по базовой ставке

АСТАНА /Trend/ - Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан по итогам августовского заседания принял решение сохранить базовую ставку на уровне 16,5% годовых с коридором +/-1 процентного пункта.

Как передает в пятницу Trend, об этом сообщили в Национальном Банке Казахстана.

Решение принято по результатам прогнозного раунда и оценки баланса инфляционных рисков. Несмотря на замедление месячной инфляции до 0,7% в июле, она по-прежнему остается выше среднегодовых значений. Годовая инфляция сохранилась на уровне 11,8%, при этом усилился вклад продовольственного сектора, а инфляция в сфере услуг начала замедляться впервые с начала года.

По данным Нацбанка, инфляционное давление поддерживается тарифными реформами, фискальным стимулированием, высоким потребительским спросом и активным розничным кредитованием. Дополнительными факторами остаются рост мировых цен на продовольствие, высокая инфляция в странах-партнёрах и жесткая глобальная монетарная политика.

Прогноз инфляции на 2025 год уточнён - теперь она ожидается в диапазоне 11-12,5%, на 2026 год - 9,5–11,5%, на 2027 год - 5,5-7,5%. Среди рисков - усиление внутреннего спроса, рост регулируемых цен и незаякоренность инфляционных ожиданий, которые в июле выросли до 14,2%.

Прогноз роста ВВП на 2025 год повышен до 5,5–6,5% на фоне высокой инвестиционной активности и устойчивого спроса, на 2026 год он остаётся в пределах 4–5%.

С сентября вводятся новые условия по минимальным резервным требованиям для усиления дезинфляционного эффекта денежно-кредитной политики. Кроме того, планируется охлаждение розничного кредитования с использованием микро- и макропруденциальных инструментов.

При сохранении высокого уровня инфляции в ближайшие месяцы Нацбанк не исключает возможности ужесточения денежно-кредитных условий, включая повышение базовой ставки на следующих заседаниях.

Следующее решение по базовой ставке будет объявлено 10 октября 2025 года в 12:00 по времени Астаны.