БАКУ/ Trend/ - Азербайджанские специалисты сыграли важную роль в становлении нефтегазовой промышленности Вьетнама, начиная с геологоразведки и заканчивая морским бурением и подготовкой местных кадров.
Об этом рассказала специальный корреспондент Trend Ляман Зейналова из Ханоя.
По ее словам, история сотрудничества двух стран в нефтегазовой сфере началась в 1959 году, когда первый президент Вьетнама Хо Ши Мин посетил Азербайджан.
"Ознакомившись с опытом азербайджанских нефтяников, Хо Ши Мин обратился с просьбой направить специалистов во Вьетнам для содействия созданию собственной нефтегазовой отрасли.
Азербайджанские специалисты приняли участие в геологоразведочных работах, морском бурении и инженерных проектах, заложив основу для дальнейшего развития нефтегазовой промышленности Вьетнама.
Важным этапом стало создание в 1981 году советско-вьетнамского совместного предприятия "Вьетсовпетро", в деятельности которого участвовали и азербайджанские специалисты.
Уже в 1986 году во Вьетнаме началась промышленная добыча нефти на месторождении "Белый тигр" (Bạch Hổ). Это событие стало важной вехой в развитии нефтяной промышленности страны", - отметила спецкор.
Кроме того, помощь Азербайджана охватывала и сферу образования: "Тысячи вьетнамских специалистов получили образование в Азербайджане и впоследствии применяли приобретенные знания на родине".
В заключение журналист подчеркнула, что сотрудничество двух стран в нефтегазовом секторе продолжается и сегодня.
"Его важной составляющей являются отношения между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и вьетнамской PetroVietnam.
История становления нефтегазовой промышленности Вьетнама свидетельствует о значительном вкладе азербайджанских специалистов в развитие этой отрасли", - заключила Зейналова.