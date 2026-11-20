БАКУ/ Trend/ - ООО «AzInTelecom», входящее в состав AZCON Holding, приняло участие в международном технологическом саммите Web Summit 2026, прошедшем в Португалии.

На саммите «AzInTelecom» был представлен корпоративным стендом в павильоне Азербайджана, организованном при поддержке Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA). Посетители стенда получили подробную информацию о Платформе цифровых решений SİMA. В рамках мероприятия состоялся обмен опытом с представителями зарубежных организаций, инвесторами и отраслевыми экспертами. Также обсуждались перспективы потенциального партнёрства и реализации совместных проектов с использованием продуктов платформы SİMA.

Основной целью участия «AzInTelecom» в саммите стало представление цифрового и технологического потенциала Азербайджана международному сообществу, изучение перспектив продвижения инновационных продуктов на зарубежные рынки и развитие международного партнёрства.Развитие международного сотрудничества в сфере современной цифровой инфраструктуры является одним из ключевых направлений деятельности «AzInTelecom», ориентированной на укрепление позиций Азербайджана в качестве регионального центра цифровых технологий.

Web Summit — это ежегодное международное технологическое мероприятие, проходящее в Лиссабоне и объединяющее десятки тысяч участников из разных стран мира, включая ведущие технологические компании, стартапы, инвесторов и представителей государственных структур.