БАКУ/ Trend/ - В связи с трагедией, произошедшей в жилом доме вблизи Тбилиси, 22 ноября в Грузии объявлен днем траура.

Об этом сообщили в правительстве Грузии.

Согласно распоряжению правительства, в день траура на всей территории страны государственные флаги будут приспущены.

Отметим, что 19 ноября в районе Поничала в Тбилиси в результате утечки природного газа произошел взрыв на пятом этаже жилого дома. В результате часть здания обрушилась. Погибли шесть человек, еще пятеро получили ранения.

Причина взрыва и его эпицентр установлены. По предварительным данным, причиной стал газовый обогреватель. Житель квартиры на пятом этаже пытался включить прибор в ночное время. По его словам, ночью он включил обогреватель, а затем выключил его. Утром, когда он попытался включить прибор повторно, произошел взрыв.